La trattativa per cedere Victor Osimhen diventa sempre più complicata. Osimhen aveva l’accordo con l’Al Ahli che tardava ad arrivare perché non c’era quella col Napoli. Adesso, gli arabi mollato il nigeriano. “L’Al Ahli ha fatto sapere al Napoli di non voler aumentare l’offerta per Osimhen e che punteranno quindi su Toney”, ha scritto su X Di Marzio. Adesso resta solo il Chelsea che chiede sempre il prestito, ma deve ancora chiudere per Sancho.