“Conte abbraccia Lukaku che col Parma sarà in panchina. Entusiasmo per McTominay” è il titolo che si legge nella prima pagina di Cronache di Napoli in merito ai due nuovi acquisti della squadra partenopea. Il Napoli prova a chiudere il mercato coi botti finali: stretta per spedire Osimhen in Arabia Saudita. Intanto Lukaku è convocato ma va in panchina, domani al Maradona centravanti giocherà Raspadori.