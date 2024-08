Difficile l’arrivo di un esterno destro anche se nell’ultimo giorno di mercato tutto può accadere. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Zerbin non è partito per Monza, anzi ieri era ancora a Castel Volturno, ed è un segnale di come non sia stata riscaldata alcuna delle piste di cui s’è parlato nei giorni precedenti: dal francese Dina Emimbe dell’Eintracht a Davide Zappacosta dell’Atalanta.