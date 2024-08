Scott McTominay è appena atterrato a Capodichino. Il centrocampista scozzese, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, è in procinto di eseguire le ultime formalità per poi firmare il suo nuovo contratto. Ad accoglierlo, un folto numero di tifosi partenopei, accorsi all’aeroporto. Il calciatore arriva dal Manchester United per una cifra che si aggira sui 30 milioni di euro. Di seguito, il video del suo atterraggio diffuso da Gianluca Di Marzio.

Le primissime immagini dello scozzese in Italia pic.twitter.com/kyQttB1zRV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2024