Di Marzio: “Il Napoli nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Arthur, si cerca la quadra per lo stipendio”

Il Napoli continua a monitorare il mercato per poter aggiungere nuovi calciatori alla rosa nelle mani del mister Antonio Conte. Con la sicura uscita di Gianluca Gaetano direzione Cagliari e la possibile partenza di Folorunsho si cerca un nuovo centrocampista. Come riportato dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio c’è stato un sondaggio da parte del Napoli anche per Arthur, ormai fuori dai piani di Thiago Motta alla Juventus. Per il brasiliano il club azzurro ha già fatto un primo sondaggio e si cerca con i bianconeri di trovare la quadra dal punto di vista economico.