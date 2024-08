Dall’Arabia- Osimhen ha accettato l’Al Ahli, firmerà nelle prossime ore contratto di 4 anni

Dall’Arabia danno per sicuro l’approdo di Victor Osimhen all’Al Ahli, che sta facendo di tutto per acquistarlo. Il sodalizio arabo ha fatto un’offerta enorme alla punta nigeriana, 4 anni di contratto per un totale di 160 milioni di euro. Il giornale arabo Al-riyadyah parla di un accordo ormai sicuro, con la firma che dovrebbe avvenire già nelle prossime ore. Nonostante il forte interesse di Psg e Chelsea sembra l’Al Ahly ad aver vinto la corsa per accaparrarsi il pallone d’oro africano in carica e il bomber della stagione dello Scudetto azzurro.