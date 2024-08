Attraverso il suo profilo X, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Osimhen, il cui futuro sembra starsi delineando.

Ecco quanto si legge: “La dirigenza dell’Al Ahli è pronta a recarsi in Italia oggi per avanzare nei colloqui con Victor Osimhen. Nulla è ancora cambiato sul fronte Chelsea, poiché RIMANE in trattativa con Osimhen su termini personali/stipendio. Osimhen-Al Ahli possibile SOLO se i Blues non dovessero riuscire a trovare un accordo sui termini con Victor”