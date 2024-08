L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli di Conte continua a spingere sull’acceleratore per l’acquisto di Amar Dedic, terzino destro del Salisburgo. Conte ha anche richiesto rinforzi sugli esterni, e la società sta puntando sul difensore bosniaco del Salisburgo. La distanza tra le due società è minima. Con il classe 2002 invece è stato raggiunto un accordo per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione.