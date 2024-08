Romano – Nessuna offerta del PSG per Osimhen, sul nigeriano solo Chelsea e Al Ahli: i dettagli

Dopo le dure parole dette ieri dell’agente di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano è attualmente fuori rosa ed è in attesa di sviluppi per quanto riguarda la sua situazione sul mercato, così come la società azzurra.

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano fa il punto della situazione riguardo Victor Osimhen: “Chelsea e Al Ahli restano i due club in trattative attive per Victor Osimhen. L’Al Ahli sta ancora cercando di convincere Osimhen dopo l’accordo sul pacchetto da 65 milioni con il Napoli. Il Chelsea resta attento, i contatti sono in corso. Per quanto riguarda il PSG, nessuna offerta da parte dei francesi”.