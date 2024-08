Fabrizio Romano esperto di mercato, tramite il suo profilo X ufficiale, ha fornito ulteriori aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. Queste le sue parole:

“Il Chelsea e l’Al Ahli sono le uniche due squadre in trattativa per Victor Osimhen. Il PSG non ci lavora, mentre il Chelsea, sta pensando di virare su Osimhen come obiettivo principale su una lista di altri 4 attaccanti.

Victor non vuole ridursi l’ingaggio e l’Al Ahli è pronto se il Chelsea non riesce a chiudere”.