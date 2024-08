Il Napoli è vicino all’acquisto di Scott McTominay per rinforzare il centrocampo. Restano da definire gli ultimi dettagli con gli agenti riguardo al contratto e alle commissioni, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. McTominay, come Lukaku, è pronto a raggiungere l’Italia per le visite mediche, previste per domani per lo scozzese e tra stasera e domani per il belga.

#Calciomercato | @sscnapoli, per #McTominay ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sul contratto del giocatore e le commissioni — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024