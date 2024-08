McTominay-Napoli, c’è l’HERE WE GO di Fabrizio Romano: “Lo scozzese domani a Villa Stuart per effettuare visite mediche e firmare il contratto”

Finalmente ci siamo. Scott McTominay sarà un giocatore del Napoli.

A confermare la notizia è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul proprio profilo X: “McTominay al Napoli, HERE WE GO! Accordo in atto per un pacchetto da 30 milioni più clausola di rivendita. Il Manchester United ha autorizzato Scott a recarsi a Villa Stuart per effettuare visite mediche e firmare il contratto. Sia Lukaku che McTominay sono pronti a viaggiare e sostenere le visite mediche come giocatori del Napoli“.