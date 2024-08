Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo l’esperto di mercato il Napoli lavora per Junior Dina Ebimbe. ll classe 2000 è un profilo individuato per migliorare la corsia destra. L’operazione con l’Eintracht Francoforte, però, è complicata.