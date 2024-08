Di Marzio: “Il Chelsea vuole anticipare il PSG per Osimhen, in arrivo la prima offerta ufficiale al Napoli”

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli (in attesa dell’annuncio ufficiale), il futuro di Victor Osimhen è destinato altrove.

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato internazionale, il Chelsea vuole anticipare il PSG per Victor Osimhen e sono disposti a fare una prima offerta ufficiale al Napoli e all’agente dell’attaccante nigeriano: “I blues pronti ad anticipare il PSG per il bomber azzurro. Da vedere se ci saranno le condizioni per trovare l’intesa tra le tre parti in causa. Nei giorni scorsi, come sottolineato, l’Al Ahli ha mostrato un forte interesse per l’attaccante. Con il Napoli ci sarebbero stati tutti i presupposti per chiudere l’operazione, mentre con il giocatore non era stato raggiunto l’accordo economico”.