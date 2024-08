L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per Scott McTominay al Napoli. Secondo l’esperto Scott McTominay è sempre più vicino al Napoli. Si sta lavorando per definire l’accordo totale, prima che lo scozzese possa partire direzione Italia. Nei giorni scorsi, il Napoli e il Manchester United hanno raggiunto l’accordo di massima lo scozzese. Ora si sta lavorando per definire gli accordi totali. Gli agenti del centrocampista, infatti, stanno definendo l’accordo con gli azzurri per quanto riguarda le commissioni e si sta definendo anche la buonuscita che gli garantirà il Manchester United. Una volta definiti questi accordi finali, il classe 1996 volerà alla volta dell’Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Napoli. Antonio Conte, intanto, lo aspetta a braccia aperte,