L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Scott McTominay al Napoli. Secondo il quotidiano chi sarebbe già pronto all’uso, invece, è Scott McTominay, il centrocampista della nazionale scozzese che il Napoli ha bloccato nel corso dell’ultima missione in Inghilterra del ds Manna. Ci sono l’accordo con il Manchester United e anche quello con il giocatore. Un affare da 30 milioni. Lo United sta definendo con il Psg l’acquisto di Manuel Ugarte, l’uomo che prenderà il posto in rosa dello scozzese, e a seguire sarà pronto per Conte”.