L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il bomber nigeriano vuole solo il PSG, e continua a premere per approdare a Parigi. Negli ultimi giorni anche un po’ d’intermediari hanno provato a dare una scossa alla situazione, ma a regnare sovrano è ancora il caos. Osi è il grande caso di mercato dell’estate, vive lontano anni luce dal progetto azzurro sin dal ritiro di Dimaro, si allena in orari diversi rispetto alla squadra, non è stato convocato per nessuna gara ufficiale e non ha giocato una sola amichevole estiva. E se proprio vogliamo dirla bene era convinto di non partecipare alla seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Era sicuro che alla fine sarebbe andato al Paris Saint-Germain. I francesi a questo punto sono l’ultima fiche che sia lui sia il Napoli possono giocarsi sul mercato europeo, sempre più vicino al gong.