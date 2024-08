L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku al Napoli. Secondo il quotidiano l’immagine è tutto. Ma quella di Romelu Lukaku è ancora un po’ sfocata: una fotografia che rende perfettamente l’idea di quello che è accaduto nel secondo giorno di trattative tra il Napoli e Federico Pastorello, l’agente del giocatore, per sistemare la questione dei diritti d’immagine. Il problema è legato allo sponsor tecnico e dunque al contratto, sottoscritto con multinazionale di abbigliamento sportivo. Si sa che è un nodo intricato, considerando che il club azzurro avoca a sé l’intera gestione dell’immagine dei suoi tesserati. Ma è anche un nodo che non strozzerà l’acquisto del centravanti dal Chelsea.