Francesco Modugno, giornalista e corrispondente del Napoli per Sky, ha parlato di Lukaku.

Queste le sue parole: “L’affare Lukaku-Napoli è attualmente rallentato dalla questione diritti di immagine che sta portando qualche giorno avanti la trattativa. Ad ogni modo è uno scoglio che si supererà nei prossimi giorni, l’affare non è in dubbio. Tra le parti vi è ottimismo per la chiusura dell’affare”.