DAZN, Kvaratskhelia: “Conte? Una garanzia, avevo molta voglia di giocare e vincere”

Khvicha Kvaratskhelia attaccante del Napoli, autore dell’assist per Di Lorenzo e autore della rete del 2-0, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara contro il Bologna. Ecco le sue parole:

“Sono un giocatore a cui piace imparare cose nuove e di apprendere nuove soluzioni per continuare a crescere. Avere un allenatore come Conte è una garanzia, vogliamo toglierci delle soddisfazioni per tutta la stagione.

La paternità mi ha ridato più forza, l’ho dimostrato in campo, avevo molta voglia di giocare e di aiutare la squadra per portare i tre punti a casa”.