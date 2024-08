Alle 20:45 il Napoli di Conte affronterà il Bologna di Italiano al Maradona, queste le scelte ufficiali del tecnico azzurro per la prima gara in casa. Esordio in gare ufficiali in maglia azzurra per Alessandro Buongiorno, rientrato dall’infortunio.

Napoli (3-4-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. all. Conte