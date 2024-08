Lobotka: “Settimana difficile dopo il Verona. Ecco su cosa abbiamo lavorato”

A pochi minuti dall’inizio del match contro il Bologna, Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: “La nostra settimana? Non è stata semplice, perché l’ultima gara col Verona non è stata bella, è stata dura, ma abbiamo parlato della gara e abbiamo lavorato tanto e siamo pronti per la partita”.

Poi Lobotka ha continuato: “Sappiamo che quando perdiamo la palla dobbiamo pressare di più, abbiamo lavorato su quando dobbiamo riaggredire e su quando dobbiamo difendere, dobbiamo lottare per vincere la partita, dobbiamo metterci il cuore”.