DAZN, Conte: “I tifosi 12esimo uomo, grande emozione i primi tre punti col Napoli”

Antonio Conte allenatore del Napoli, dopo la gara vinta contro il Bologna ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del mister azzurro:

“Abbiamo vinto contro una squadra importante, questa vittoria deve darci fiducia e autostima. Se stiamo uniti possiamo fare tante cose, in casa non si vinceva da tempo, avevo chiesto allo stadio di tornare a fare il “Maradona” e sono stati l’uomo in più. Sono importantissimi, i calciatori hanno messo il cuore la voglia e sono stati determinati, questo è ciò che vogliono i tifosi.

A Verona abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo e poi ci hanno segnato 3 gol che hanno fatto male. Magari questa botta presa all’inizio ci ha fatto capire che bisogna lottare per dimenticare determinate situazioni passate, bisogna anche saper dare i pugni. La cosa che conta è il saper restare in piedi, alla fine si vede chi vince.

In questo gruppo ho molta fiducia e mi sono imposto affinchè alcuni restassero a Napoli. C’è qualcosa che ci lega, sono bravi ragazzi e si allenano molto, dopo Verona io ero il primo deluso. Perchè erano usciti di nuovo i fantasmi passati per noi, è stata una settimana difficile ma siamo rimasti uniti e abbiamo capito che da soli non si conclude niente. I primi tre punti col Napoli sono emozionanti, bisogna portare questa felicità nello spogliatoio, perchè è grazie a queste cose che riesci a dare sempre di più“.