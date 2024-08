Conte: “Non avevo dubbi su questi ragazzi. Spero che Buongiorno diventi capitano del Napoli. Lukaku? Vi spiego”

Nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte ha sostenuto la conferenza stampa davanti ai giornalisti nel post di Napoli-Bologna, finita 3-0 con le reti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Abbiamo raccontato momenti diversi. Si è visto un bel Napoli. È tutto cambiato?

“Io penso che oggi avevamo una grande responsabilità, dovevamo dare una risposta dopo il secondo tempo di Verona. Avevo chiesto grande compattezza ai nostri tifosi. Mi aspettavo che il Maradona facesse il Maradona e non avevo dubbi: può cambiare la società, il calciatore e l’allenatore, ma il tifoso napoletano manterrà sempre questa passione. Non avevo dubbi su questi ragazzi. Sono dei ragazzi perbene, li vedo lavorare e faccio fatica. Non posso avere il controllo del risultato finale, ma le loro emozioni, il lavoro settimanale questo sì. Ho avuto delle risposte fondamentali. Nel nostro percorso sono punti fondamentali, per me i primi tre. Mi sono emozionato. Ci tenevo tantissimo a regalare questa vittoria. Anche questa sera ha dimostrato di essere una buonissima squadra. Dobbiamo fare un percorso, questo punto di partenza ci dà fiducia. Continuiamo a dare questo senso di unione. Al di là della difficoltà della partita, si è respirato un senso di unione importante. Ora lavoriamo per il Parma“.

Qui tutti sognano Lukaku col Parma: lo ha sentito? Cosa aggiungerà?

“Posso aggiungere che si chiuda quanto prima questo benedetto mercato, non è facile lavorare con giocatori che rimangono al 50%. Non si crea alchimia. Saremo quel gruppo e con quel gruppo lavoreremo. Non dico niente, parlerò solo se le cose saranno ufficiali. Neres, di lui posso parlare: ha dimostrato benissimo”.

Kvara si prende la copertina, ma Buongiorno ha colpito.

“Certo. Mi auguravo fosse così, ma tra il dire e il fare c’è parecchio. Sono contento perché quel giocatore con forza nelle gambe e nell’uno contro uno capace di incidere. Il lavoro dà i suoi frutti. Alessandro Buongiorno lo abbiamo voluto fortemente. È giovane, spero possa stare tantissimi anni nel Napoli e magari diventarne il capitano. Senza nulla togliere a Giovanni: prestazione straordinaria. Ad Alessandro chiedo di avere più coraggio in fase di possesso. Per noi è stato un grande acquisto Buongiorno. Si completa benissimo con gli altri. Spesso Di Lorenzo si inserisce, cerchiamo di difendere nel modo più compatto possibile. La compattezza, credo, è la base di tutto. Col Verona abbiamo visto male situazioni in cui eravamo messi bene. Col Verona fatto tanti tiri e zero gol. L’indice di pericolosità era bassissimo. Oggi abbiamo creato gol. Politano è stato molto sfortunato, lo stesso Raspadori. Ci sono diverse situazioni, dobbiamo essere bravi su tutto. Dobbiamo migliorare, continueremo a farlo”.