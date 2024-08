Conte: “Fiducia totale alla squadra. Raspadori titolare? Vi spiego”

A pochi minuti dall’inizio di Bologna-Napoli, Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole: “Messaggio importante alla squadra? Ho avuto voglia di darlo perché io sono per dire sempre la verità, mi è sembrato doveroso ribadire la mia fiducia, il fatto che stiamo puntando sulla ricostruzione su 12 elementi che a Napoli hanno fatto la storia e devono essere la base del progetto che stiamo facendo”.

Poi Conte ha continuato: “Li vedo ogni giorno, hanno sofferto tanto come tutti, abbiamo lavorato tanto con la voglia di fare stasera qualcosa di positivo. Cosa serve per trovare qualche gol in più? Ho giocatori importanti davanti, Raspadori è più attaccante di manovra, Simeone più adatto alla profondità. Abbiamo giocato la Coppa Italia con Raspadori, in campionato con Simeone. In area dobbiamo essere più cattivi, più cinici nelle conclusioni, nelle ultime due partite non lo siamo stati”