Sky – Napoli-Bologna, le ultime sulla formazione: l’assetto della difesa dipenderà dal recupero di Buongiorno. Italiano ne recupera tre

Domani il Napoli farà il suo esordio casalingo in Serie A. Dopo il brutto colpo a Verona, i ragazzi di Antonio Conte cercano di ripartire. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’assetto difensivo dipenderà dal recupero di Alessandro Buongiorno. L’ex Torino le sta provando tutte. Attualmente è da considerarsi in formazione con Olivera che si candida da quinto di sinistra. Neres si inserirà gradualmente, Raspadori è favorito in avanti.

Ottime notizie, invece, per il Bologna. Dall’infermeria escono Holm, Lucumì e Urbanski. Dallinga si candida per una maglia da titolare, la speranza è scavalcare Castro nelle gerarchie. Miranda potrebbe essere un’idea, ma è più probabile che Italiano schieri la linea a 4 della scorsa settimana.

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Azzouzi, Ferguson, Cambiaghi