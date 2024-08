Romano: “McTominay convocato per la sfida con il Brighton, è la sua ultima partita? Il Napoli insiste”

Fabrizio Romano ha pubblicato sul suo profilo X importanti aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare Scott McTominay in azzurro. Il Manchester United lo ha inserito fra i convocati nella gara col Brighton. Ciò, secondo l’esperto di calciomercato, non dovrebbe essere un pericolo per il Napoli, piuttosto l’ultima partita dello scozzese. “Scott McTominay è stato convocato dal Manchester United per la partita contro il Brighton – scrive Romano – è in panchina. Potrebbe essere (ma non è certo) la sua ultima partita da calciatore dello United, il Napoli insiste per trovare un accordo dopo che ieri il Manchester United ha rifiutato una proposta di 25 milioni. Circa 30 milioni potrebbero bastare per chiudere l’accordo”.