Italiano: “Il Napoli è una squadra forte e incattivita. ADL persona che stimo, abbiamo fatto diverse chiacchiere”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di domani sera al Napoli di Antonio Conte. Molto spesso negli anni l’ex allenatore di Spezia e Fiorentina è stato accostato al club azzurro, e ha ricevuto grande stima da Aurelio De Laurentiis. Proprio per questo nel corso della conferenza ha parlato anche del patron azzurro e della stima che ha nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Purtroppo la notizia del ginocchio di Cambiaghi non ci voleva, è un ragazzo straordinario e perdiamo un punto di forza. Lasciando da parte le qualità tecniche, umanamente dentro il Bologna ha aggiunto un ragazzo speciale. Perdiamo un punto di forza ma tra 4-5 mesi tornerà più forte di prima e lo riabbracceremo. Questa settimana è stata caratterizzata da questa notizia bruttissima”.

“Tommaso Pobega è un ragazzo che conosco, è fantastico per disponibilità e applicazione. Ci aiuterà, ci servirà un piede mancino nel mezzo del campo. Abbiamo parlato con lui a lungo prima di affondare il colpo, sta bene, ha fatto il ritiro e tutti gli allenamenti, è in condizione, per questo domani è tra i convocati. L’ho conosciuto tre anni fa e ora è ulteriormente cresciuto e maturato, subito sarà con noi”

“Dallinga sta bene, ha avuto solo un problemino intestinale, ma or è tutto a posto, ha saltato soltanto un allenamento”

“Il Napoli è una squadra forte, incattivita, che cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro il Verona. Ho visto i ragazzi attenti e concentrati e cercheremo di proporre lo spirito visto nella prima partita e quello che abbiamo fatto sia con la palla che senza. Il Napoli è ripartito con un progetto nuovo ed un allenatore nuovo ma in molti hanno festeggiato lo Scudetto poco più di un anno fa. Ci vuole grandissimo rispetto perché per me è una squadra che anche in questa stagione lotterà per i primissimi posti. Hanno grande qualità, se gli viene concesso campo ti mette in difficoltà, ma noi ci siamo e stiamo tutti quanti raggiungendo la condizione. Il Maradona sarà un campo caldo e difficile, il Napoli vorrà ottenere i tre punti davanti al suo pubblico. Giocheremo con grande intensità cercando di limitarli, perché se dovessimo lasciare campo ci farebbero male. Ho preparato questa sfida sulla falsa riga di quella con l’Udinese, perché entrambe giocano con una difesa a 3. Dovremo mostrare personalità e quando avremo la palla non dovremo regalarla ma cercare di amministrarla“

“Hom ha fatto oggi il secondo allenamento, quindi è stato già reintegrato, ma siamo già contenti sia qui con noi. Urbanski sta iniziando a incrementare e pian piano aumenterà la condizione, anche se la partita è diversa dall’allenamento. Tra un po’ ci alleneremo meno perché avremo le coppe e dovremo quindi farci trovare pronti. Urbanski è stato utilizzato anche sull’esterno perché ha grande duttilità e uno contro uno, molto sveglio per l’età che ha”

“Sono dispiaciuto per la sfida all’Udinese non arrabbiato. Negli ultimi 16 metri ci è mancato qualcosa, ma dobbiamo continuare ad avere questa voglia di produrre, ma dobbiamo essere più concreti ed efficaci. Bisogna limare i difetti sotto porta ma mantenere la voglia di continuare a produrre ed essere più precisi. Dobbiamo lavorare con più abnegazione”

“Karlsson purtroppo ha perso una gran parte del ritiro. Abbiamo avuto una maledizione infortuni: Cambiaghi, El Azzouzi, Holm e Karlsson. Lui sta tornando a spingere forte, ha grandi qualità negli ultimi metri, anche più di molti suoi compagni perché vede la porta. Deve però crescere in autostima ed essere più esigente da sé stesso sia quando difende che quando attacca. Avrà chance per far vedere a tutti quanti il perché è stato scelto dal Bologna. Tante squadre avevano puntato su di lui e ora deve dimostrare il perché”

“Qualche anno fa De Laurentiis quando ero allo Spezia venne nello spogliatoio per farmi i complimenti e per elogiare il modo in cui la squadra aveva giocato. Negli anni successivi abbiamo fatto qualche chiacchiera e lo stimo. Quando parla di calcio sa farsi capire ma domani saremo avversari, se lo vedrò lo saluterò“

“Sul mercato in uscita vedremo, si è vigili sul difensore centrale e vediamo. Se saremo in tanti manderemo qualcuno in prestito a giocare. Intanto siamo vigili sull’innesto di un difensore centrale. Si tratta di un centrale puro, poi se dovesse arrivare qualcuno che sa lavorare in altre zone del campo ben venga, perché nel caso dovessero capitare situazioni di emergenza avere gente che si può adattare è importante”

“Se Orsolini parte dall’inizio sarà il capitano, ma non so se partirà titolare. In questa squadra ci sono un po’ di capitani, in tanti si sono attaccati alla maglia e lottano grande spirito per la squadra e per la maglia. Il capitano non è soltanto chi indossa la fascia, c’è molta gente con carisma e sono contento di avere a disposizione tanti giocatori così”

“L’infortunio di Aebischer è stato strano: in partitella stava bene e andava a mille e poi ha sentito una fitta all’adduttore. Era in gran condizione, domenica gli ho fatto i complimenti perché ha toccato una marea di palloni e ha dimostrato grande atteggiamento”

“Sono rimasto sorpreso in positivo dalla prestazione di Lykogiannis, sia per quello che ha fatto vedere che per la tenuta. i è proposto bene, ha difeso bene ed ha sostenuto la fase offensiva. A sinistra abbiamo due ottimi giocatori von un gran piede: sono attenti e concentrati. Per me sono due bei cavalli”