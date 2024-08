L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano nessuno si è mai avvicinato alla clausola rescissoria da 130 milioni durante questa estate. E pensare che appena un anno fa, il Psg aveva messo sulla scrivania di De Laurentiis 150 milioni di euro. Ma il presidente non voleva smembrare la squadra tricolore. Col senno di poi, è stata una scelta sbagliata. Come lo è stato ammettere che quella clausola rescissoria era che il prezzo fissato per l’ addio. Ecco, su questo punto in molti hanno giocato, finendo per mettere il Napoli in un angolo. La sensazione è che nei prossimi giorni arriverà la prima vera offerta ufficiale del Psg, il club in cima alla lista dei desideri di Osimhen. L’Arsenal resta sullo sfondo, il Chelsea aveva aperto ma solo in prestito. L’ultima speranza è che Osimhen accetti il trasferimento in Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 6 ottobre.