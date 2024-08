L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla formazione che Antonio Conte sceglierà per affrontare domani il Bologna. Secondo il quotidiano per la partita di domani contro il Bologna, il Napoli viaggia verso tre cambi di formazione rispetto alla gara di Verona. Contro i rossoblù ci sarà il debutto in campionato di Buongiorno, che potrebbe agire sul centro-sinistra e quindi insieme con Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale. Di conseguenza Mazzocchi agirà a destra, Anguissa e Lobotka reciteranno da coppia centrale e Olivera potrebbe trovare spazio al posto di Spinazzola a sinistra. In attacco Politano e Kvaratskhelia alle spalle della punta che stavolta potrebbe essere Raspadori e non Simeone. Neres verrà subito convocato e partirà dalla panchina.