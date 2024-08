L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano la missione inglese di Giovanni Manna, non è finita. Il Napoli ha offerto 25 milioni al Manchester United per Scott McTominay ed è sempre in piedi la trattativa per Billy Gilmour con il Brighton, che ieri ha acquistato dal Celtic l’eventuale sostituto, Matt O’Riley. Oggi il Napoli deciderà se firmare anche il secondo e il terzo squillo britannico”.