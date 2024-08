L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku al Napoli. Secondo il quotidiano Lukaku è il nuovo centravanti del Napoli. La trattativa chiusa ieri è stata dura, ma alla fine il ds Manna è riuscito a chiudere l’affare con il Chelsea dopo due giorni di incontri. L’accordo s’è chiuso con l’ok di ADL per un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita che potrebbe arrivare anche a 15 milioni di euro. L’attaccante belga, autore di 21 gol nella scorsa stagione alla Roma, invece da tempo ha un accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 da 6 milioni netti a stagione, con i benefici del decreto crescita. Emerge anche che è un affare anticipato nonostante la situazione di Osimhen che ora il ds Manna proverà a sbloccare.