Anguissa: “Vogliamo portare il Napoli dov’era prima. Con Conte è difficile, lavoriamo anche sull’aspetto mentale”

Frank Zambo Anguissa ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Lega Serie A. Il centrocampista azzurro ha toccato diversi argomenti, dalla voglia di riscattare la stagione negativa al suo rapporto con Napoli e i tifosi passando per la preparazione con Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, è stato evidente. E’ stata davvero dura, quest’anno vogliamo davvero fare meglio. Vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell’anno scorso. Non sarà facile, ma tutti si impegnano per garantire che vada per il meglio”.

Ricordo personale dello Scudetto che non dimenticherai mai?

“Non ce n’è uno. Non c’è un momento più di quando eravamo tutti allo stadio con i nostri tifosi e con tutta la città. Quando siamo diventati ufficialmente campioni d’Italia e abbiamo festeggiato al Maradona con tutti, con le famiglie, lo staff, quello è stato il momento più bello quando penso allo Scudetto”.

C’è una foto in cui abbracci Conte, c’è un legame forte? Come sta lavorando?

“Conte oltre al lato sportivo ha un lato umano, me l’ha dimostrato più volte. E’ vicino ai giocatori e spesso dice che preferisce una verità che fa male piuttosto che una bella bugia. Mi piacciono le persone reali e oneste. Per questo ci troviamo a nostro agio con lui. Non è facile ogni giorno, è difficile, ma pensiamo sia una benedizione sotto mentite spoglie. Da quando è arrivato ci ha dimostrato che vuole guerrieri, che non lavoriamo solo sull’aspetto fisico, ma anche mentale, ci ha mostrato che i calciatori non hanno bisogno solo di tattiche perchè se si vuole essere top competitor bisogna essere pronti a tutto. Ci spinge oltre i nostri limiti. Anche il suo staff, non solo lui. Devo dire che il suo staff è composto da brave persone e da professionisti. Conte ti mostra che il tuo corpo è tuo e non ci sono limiti. Ci sono cose che non avevo mai fatto prima di lui, ora mi dico che è possibile farle. Questa è una delle sue grandi qualità, oltre ad essere genuino, vicino ai suoi giocatori, sempre a difenderci e ad esserci per noi. In cambio pretende tutto in campo: ” Vi darò tutto e vi difenderò, ma datemi tutto in campo, e non sarà mai colpa vostra, ma mia”.

Cosa ti rende felice sul campo?

“Aiutare i miei compagni. Fare ciò che è più importante in quel momento per la squadra. Non è da tutti. Coloro che mi circondano a volte mi dicono che sacrifico un po’ troppo me stesso per il collettivo perchè potrei fare più gol o avere un impatto pià decisivo, ma a volte sono troppo generoso come impegno per la squadra per pensare a cosa sia utile di più. Se me lo chiedete, dipende da cosa serve: se serve il dribbling, se serve il passaggio facile lo faccio, se serve correre, corro”.

Il Camerun.

“Come dice mia madre, la gente non sa quanto sia difficile il calcio. Ci sono milioni di giovani che cercano una carriera da professionisti, non è stato facile per me. Ci sono tanti sacrifici da fare, tante cose non vengono prese in considerazione per realizzare il tuo sogno. Come altri prima di te che ti hanno fatto sognare alla tv, ora posso io far sognare gli altri e questo è incredibile. Quando guardo al percorso che ho fatto, anche se gli altri non possono vederlo, so che non è stato facile e che ho raggiunto qualcosa di grande. Tutti i calciatori che diventano professionisti, per nessuno di loro è stato facile. Ce ne sono tanti di qualità, ma non tutti hanno successo. Ho lasciato il mio quartieri per venire in Europa, sono riuscito a giocare, integrarmi, fare una carriera, guadagnare soldi per sfamare la mia famiglia che era povera, non c’è niente di meglio per me”.

“Sono sempre stato colpito dall’ospitalità dei napoletani, sapete che parlare di razzismo è un tema delicato, ma come uomo nero che vive a Napoli, non ho mai sperimentato nulla di simile. Ho avuto a che fare con persone amabili ed affettuose, così ospitali con me e la mia famiglia. Nei momenti belli e brutti, l’anno dello scudetto è stato incredibile, quello dopo difficile per i tifosi perché facevano fatica a vedere la squadra vincere e quindi, anche se non ero infastidito, era un peccato per tutto ciò che era stato fatto. Napoletani, tutto ciò che facciamo in campo è per loro, anche se non viene fuori, si vede che non fingiamo in campo, diamo il massimo. In quel momento i tifosi erano molto frustrati, è comprensibile, mi sono messo al loro posto e faremo il massimo per loro. Poi mi piace la cucina, la pasta al pomodoro, la pizza, mangio un po’ di tutto, amo la gentilezza e l’amore di Napoli e che tutti hanno per te. Ti fanno sentire speciale e ti mostrano tanto amore”.