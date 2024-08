E’ periodo di calciomercato e una delle squadre di Serie A che si sta facendo notare molto tra uscite e entrate è sicuramente il Napoli di Antonio Conte.

Dopo aver ufficializzato Neres, il Napoli non vuole fermarsi e punta a portarsi a casa un altro attaccante per sostituire Victor Osimhen.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli questo nuovo attaccante lo ha trovato e si tratta proprio di Romelu Lukaku.

Ecco quanto riportato da Romano sul suo profilo X: “Romelu Lukaku al Napoli, here we go! Accordo verbale in atto tra i club. Il Chelsea accetta una quota fissa di 30 milioni di euro più add-on fino a 15 milioni di euro per un pacchetto potenziale di 45 milioni di euro. Trasferimento definitivo mediato da Ali Barat per Epic Sports. Lukaku firmerà un triennale con il Napoli fino al 2027.