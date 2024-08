TuttoSport – Continua il lavoro sul centrocampo: oltre a McTominay rispunta Amrabat

Continua il lavoro del Napoli sul mercato.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il centrocampo sarebbe uno dei principali reparti da rinforzare. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “C’è bisogno di un’alternativa ad Anguissa e il nome di Scott McTominay continua ad essere in cima alla lista. Il Manchester United valuta il calciatore 30 milioni e non è disponibile a cederlo in prestito, la cifra il Napoli non può permettersela dopo aver già investito circa 90 milioni. L’alternativa è Sofyan Amrabat, vecchio pallino sia del club azzurro sia di Conte: lo aveva già richiesto quando era all’Inter e al Tottenham”.