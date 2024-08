Gilmour ad un passo, serve il sostituto per farlo partire: le ultime

Gilmour diventerà probabilmente un nuovo calciatore del Napoli.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il calciatore partirà quando arriverà il suo sostituto: “E nel frattempo il Brighton tratta con il Celtic il suo sostituto. Il finale sembra scontato: se Billy non cambierà idea per chissà quale motivo dell’ultima ora, nel momento stesso in cui arriverà O’Riley sarà libero di partire per Napoli. Non resta che attendere. Tecnicamente, considerando che parliamo di un centrocampista centrale, sarà un aff are che doterà Conte di un’alternativa a Lobotka”.