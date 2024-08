CorrSport – Ancora nesssun accordo per Lukaku: si continua a trattare

Romelu Lukaku e il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non è stato ancora raggiunto un accordo per il belga: “Lukaku, nel frattempo, aspetta esattamente come Conte: finora ha rifi utato ogni proposta e ogni offerta, a cominciare da quella dell’Aston Villa, perché la scelta è compiuta sin da quando il suo allenatore totem è arrivato a Napoli. Vuole tornare in Serie A e vuole farlo con il signor Antonio. Ieri Pastorello è rimasto a Londra, sintomo chiarissimo del fatto che oggi andrà in scena un altro incontro con il Chelsea per sbloccare l’aff are a una settimana dalla fine del mercato. È una maratona. Faticosissima”.