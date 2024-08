Il Napoli ieri ha ufficializzato l’acquisto di David Neres dal Benfica, e nella giornata odierna sul proprio sito Instagram ha annunciato anche la scelta del numero di maglia. Per il brasiliano ex Ajax scelta importante, prenderà la maglia numero 7 appartenuta a grandi ex azzurri, come Lavezzi, Cavani e Callejon e che è stata lasciata libera dall’addio lo scorso gennaio di Elif Elmas.