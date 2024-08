Di Marzio – Nel tardo pomeriggio di oggi incontro tra il Napoli e il Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku

Novità di mercato importanti riportare dall’esperto di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Secondo quanto riferito dal giornalista, nel tardo pomeriggio ci sarà un incontro tra il Napoli e il Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Al momento il Ds azzurro Giovanni Manna si trova a Londra per chiudere sia il colpo Billy Gilmour dal Brighton che Lukaku dai Blues. La società di Aurelio De Laurentiis con l’ex Roma ed Inter ha trovato un accordo già da mesi, ma manca quello tra le due società, che tratteranno in serata per provare a raggiungere un’intesa definitiva.