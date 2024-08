Novità importanti sul fronte Romelu Lukaku al Napoli dal Chelsea riportate dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Le parti si sono incontrate per discutere i termini di un accordo per il passaggio del belga in maglia azzurra. Al momento non si è raggiunto un accordo, e le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni per cercare di trovare una soluzione.