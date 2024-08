Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “Osimhen aspetta il Chelsea o il PSG e intanto non gioca con il Napoli che gli pagherà due mensilità (due milioni di euro) per tenerlo fuori: un danno di non poco conto. Mentre Lukaku aspetta. Ieri il d.s. Manna è tornato a Londra, ma per cercare di concludere l’acquisto di Billy Gilmour del Brighton“.