Gazzetta – Napoli chiamato al riscatto contro il Bologna domenica: le ultime

Il Napoli è chiamato a riscattare subito la pesante sconfitta all’esordio contro il Verona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui gli azzurri dovranno offrire una grande prestazione per cancellare la prima in campionato: “Domenica sera contro il Bologna è già tempo di risposte concrete. Le vuole la società, che ha investito tanto per assicurarsi il miglior allenatore in circolazione conl’ideaditornare subito inEuropa dalla porta principale. Le aspetta il popolo napoletano, incredulo dopo la clamorosa debacle in casa Hellas. E ovviamente se le attende Conte dai suoi giocatori, ancora mentalmente troppo fragili e impauriti, per via delle scorie lasciate dall’ultima deludente stagione. Dopo Verona, il matchcontroilBolognaègiàuna tappa fondamentaleper lanuova era azzurra”.