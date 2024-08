CorrSport – Su Osimhen ritorna l’Arsenal: la situazione

Su Victor Osimhen potrebbe piombare nuovamente l’Arsenal.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il nigeriano piacerebbe ai Gunners, in cerca di una punta: “E così, beh, welcome back Arsenal. Bentornato, benvenuto a corte: i Gunners sono da tempo alla ricerca di un centravanti che rinforzi il reparto, ma dopo aver trattato a lungo un altro Viktor con la lettera K, Gyökeres, si sono messi alla finestra in attesa. A guardare

Osimhen, a scrutare la storia, la situazione e l’evoluzione economica del colpo. Il Napoli, si sa, era partito con l’intenzione di pretendere l’intero importo della clausola rescissoria da 130 milioni, e poi gradualmente ha cominciato a valutare l’idea di accettare offerte quantomeno non troppo lontane dai parametri stabiliti”.