L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo l’emittente televisiva Billy Gilmour del Brighton è un’operazione in chiusura, che si sta sbloccando negli ultimi dettagli. Il club inglese attende di chiudere per il suo sostituto ovvero O’Riley del Celtic prima di dare il via libera definitivo. Già martedì potrebbe essere il giorno giusto per definirlo così da aggiungere lo scozzese a Lobotka e Anguissa, in attesa di quello che potrà succedere con Gaetano e Folorunsho.