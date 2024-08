L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’acquisto di David Neres. Secondo il quotidiano è già sbarcato a Napoli David Neres. L’esterno offensivo brasiliano, 5 gol e dieci assist nella scorsa stagione, passa in azzurro dal Benfica per circa 30 milioni di euro. Il giocatore oggi è atteso a Castel Volturno per fare la conoscenza di Conte e dei suoi nuovi compagni. Domenica sera è probabile che faccia il suo esordio con la casacca azzurra nella prima partita del campionato del Napoli al Maradona contro il Bologna di Vincenzo Italiano. E chissà che non possa esserci anche qualche altro volto nuovo contro i felsinei.