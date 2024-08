L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha praticamente chiuso l’affare Billy Gilmour regalando a Conte un centrocampista. Il Napoli ha virtualmente ipotecato un altro colpo proveniente dall’Inghilterra. L’identikit porta a Gilmour, centrocampista 23enne del Brighton che ha già un’intesa con il club azzurro. Lo scozzese firmerà contratto quinquennale da due milioni a stagione e 12 milioni pronti per il suo cartellino. L’operazione è in dirittura d’arrivo.