L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano sono ore calde per la trattativa tra Napoli e Chelsea per portare Lukaku da Antonio Conte. Il Chelsea vorrebbe 40 milioni di euro per la cessione di Lukaku, ma è chiaro che si lavora un accordo che accontenti tutti. Lukaku infatti aspetta solo una chiamata per imbarcarsi sul primo volo per l’Italia. Lukaku vuole il Napoli e Conte. E gli azzurri oggi hanno un tremendo bisogno del suo strapotere fisico e della sua capacità di aprire le difese più chiuse. Per questo De Laurentiis sta seriamente pensando di chiudere al più presto l’affare, anche prima della cessione di Osimhen. Un azzardo forse, ma anche una necessità per non lasciare altri punti per strada.