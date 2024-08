L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Manna ha in pugno Gilmour e insiste per McTominay. Il problema più serio però è in attacco. L’affare Lukaku non si sblocca perché la cessione di Osimhen è sempre congelata. Il Chelsea ha rifiutato la proposta di vendere Rom in prestito con obbligo di riscatto (5+25 milioni) e lo valuta 40 milioni. Osimhen, dal canto suo, non vuole entrare in uno scambio, non vuole andare a Londra e aspetta il Psg, con cui ha l’accordo. E ancora: Billy Gilmour arriverà quando il Brighton chiuderà per O’Riley. Con lo United è in piedi un discorso molto serio per Scott McTominay, valutato 30 milioni, ma per cederlo gli inglesi devono prima acquistare Ugarte. Infine è ufficiale la cessione di Cajuste all’Ipswich”.