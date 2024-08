Gazzetta – Conte non basta, la società deve investire per mettergli a disposizione una rosa all’altezza

La Gazzetta dello Sport ha commentato la situazione in casa Napoli: “Poco più di un mese di lavoro, per scoprirsi ancora tremendamente fragili. È un incubo dal quale Napoli e il Napoli non riescono più a svegliarsi in questo 2024, segnato da tantissimi problemi in campo e fuori. L’effetto Conte è stato importante per evitare un’estate di contestazione. Ma il tecnico, da solo, non può bastare. Gli vanno date tutte le armi possibili per andare in battaglia e vincere, per questo sabato aveva sottolineato la mancanza di una rosa adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, che vuole tornare subito in Champions“.