Cds – Napoli, Conte aveva un brutto presentimento prima della sfida con il Verona

Il Corriere dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Verona per 3-0: “A questo punto vanno fatte delle riflessioni: o Antonio Conte è un sensitivo e sabato aveva avuto il netto presentimento di quello che sarebbe accaduto più o meno ventiquattro dopo, o è soltanto un profondo conoscitore di calcio, uomini e situazioni. O forse è entrambe le cose. Certo è che il crollo del Napoli a Verona, fatale esordio in campionato come non accadeva ai tempi di Sarri (23 agosto 2015 contro il Sassuolo in trasferta, 2-1), è stato uno shock. Un po’ per tutti: nessuno ha mai creduto che il signor Antonio potesse rimettere in piedi la situazione in un mese, ma almeno sembrava che le cose stessero davvero cominciando a cambiare. L’assenza dell’infortunato Buongiorno non può essere un alibi, mentre quella di un centravanti è un buco enorme che va colmato prestissimo: Osi è a casa, non convocato, e Lukaku a Londra“.